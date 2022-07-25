2022/07/25 | 16:33 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار ما يعرف بالإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية البارزة في العراق ما عدا التيار الصدري -اليوم الاثنين- النائب في البرلمان محمد شياع السوداني مرشحا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي الشيعي يرشح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي الشيعي يرشح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).