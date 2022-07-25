2022/07/25 | 17:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واعسجلت وزارة الصحة، 2953 إصابة بفيروس كورونا خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم الاثنين 25 تموز 2022.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "سجلت 3 حالات وفاة اليوم فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 2886 حالة".وأضافت، أن "عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 15022 شخصا".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 2953 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 2953 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).