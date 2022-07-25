إيران تقرر بقاء كاميرات مراقبة مواقعها النووية مغلقة وسط تلاشي آمال العودة للاتفاق النووي

2022/07/25 | 17:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الاثنين، إن إيران ستبقي الكاميرات التي تراقب نشاطها النووي الرئيسي مغلقة حتى استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015.

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