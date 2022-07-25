2022/07/25 | 17:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم العراق -اليوم الاثنين- القوات التركية باحتلال العديد من مناطقه وتنفيذ اعتداءات متكررة على مواطنيه، وقرر رفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرر التوجّه لمجلس الأمن.. العراق يتهم تركيا باحتلال أراضيه وتنفيذ اعتداءات متكررة على مواطنيه) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرر التوجّه لمجلس الأمن.. العراق يتهم تركيا باحتلال أراضيه وتنفيذ اعتداءات متكررة على مواطنيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).