بارزاني: الأوضاع الأمنية تستدعي التعاون المشترك للقضاء على داعش

2022/07/25 | 17:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حذّر رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، 07/25/2022، من سلسلة الهجمات التي شنها مسلحو تنظيم...

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