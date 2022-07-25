السوداني أول الواصلين .. وجسر الكرد ينقطع ويرمي بصالح وأحمد بدوامة المنافسة-عاجل

2022/07/25 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

مع انتهاء الإطار التنسيقي، الاثنين، من تسمية محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة أعلنت القوى الكردية السياسية انقطاع سبل التفاهم بشأن رئاسة الجمهورية. وفي تغريدة لمستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم أكد تمسك حزبه بمرشح رئاسة الجمهورية ريبير احمد، الا ان الاتحاد لم يتأخر كثيرا بالإعلان عن تحديد الخميس المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت لصالح مرشحه برهم صالح للرئاسة. وسط تلك التصريحات فان السيناريو الأقرب ، هو منح القوى السياسية الحرية التامة لنوابها للتصويت لرئيس الجمهورية سواء كان ديمقراطيا او اتحاديا لحسم الموقف دون حرج وانهاء أي احتكاك مع التيار الصدري.

وكان الاطار التنسيقي، قد اعلن ، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماعه الخاص بترشيح الأسماء لتشكيل الحكومة المقبلة.وقال الاطار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الاطار التنسيقي عقد اجتماعاً لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، وباجواء ايجابية اتفق قادة الاطار التنسيقي وبالاجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء"

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