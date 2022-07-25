تحالف العزم يحدد موقفه من ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء

2022/07/25 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حدد تحالف العزم، اليوم الاثنين، موقفه من ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

وقال إعلام التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "تحالف العزم حدد موقفه من ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء".

أدناه نص البيان:

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