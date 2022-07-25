الفياض معلقا على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء: نتوسم فيه ان يكون مصلحا لخدمة المواطن

2022/07/25 | 17:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الاثنين، على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، مشيرا نتوسم فيه ان يكون مصلحا لخدمة المواطن.وقال الفياض في تغريدة عبر تويتر تابعته ايرث نيوز “إجماع الاطار على اختيار الصالح محمد شياع السوداني نتوسم فيه ان يكون مصلحا وبتفاعل الجميع نستطيع ان ننفذ مشروع البناء […]

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