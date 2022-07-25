أسعار الغاز تواصل ارتفاعها في أوروبا

2022/07/25 | 18:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

واصلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعها في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الاثنين، حيث اقتربت من علامة 1800 دولار لكل ألف متر مكعب من الوقود الأزرق.

وأظهرت التداولات أن العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات بعد الظهيرة، قفزت بنسبة 6.6% إلى 1800 دولار لكل ألف متر مكعب، بعد أن كانت في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 1700 دولار لكل ألف متر مكعب.

وجاء الارتفاع بعد أن ذكرت شركة "غازبروم" الروسية، أنها تلقت وثائق من شركة "سيمنس" بشأن إعادة توربين خط "السيل الشمالي-1" بعد تصليحه من كندا، وأشارت إلى أن الوثائق تثير أسئلة إضافية.

وجاء في بيان صدر عن الشركة: "تلقت "غازبروم" وثائق من السلطات الكندية من شركة "سيمنس" وقد درست هذه الوثائق، لكنها اضطرت إلى التصريح بأنها لا تزيل المخاطر المحددة مسبقا وتثير أسئلة إضافية".



ويعني ذلك قد يكون هناك تأخير في تشغيل الخط بالقدرة اللازمة.

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