القضاء يعلن مفاتحة وزارة الداخلية لتزويده بالتسجيلات المسربة لزعيم إئتلاف دولة القانون

2022/07/25 | 18:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الإثنين (25 تموز 2022)، أنها فاتحة وزارة الداخلية لتزويدها بالتسجيلات ‏المنشورة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ، في تصريح لوكالة خبر برس (واخ) أنه “تم تحريك شكوى ضد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري كامل ‏المالكي بخصوص التسريبات الصوتية”، مبيناً أن “شكاوى عدّة قدمت من عدد من المواطنين بخصوص ذلك”.

وأكد القاضي أنّ “المحكمة دونت أقوال ‏المشتكين وقرّرت مفاتحة وزارة الداخلية/ مديرية التقنيات ‏والمعلوماتية/ قسم الجريمة الإلكترونية بغية تزويدها بالتسجيلات ‏المنشورة من الموقع الذي سرب التسجيلات، ولم ترد الإجابة ‏وما زالت الإجراءات مستمرة”.

وأضاف أنّ “المحكمة قررت تدوين أقوال صاحب ‏الموقع الذي سرب التسجيل الصوتي وبانتظار معرفة عنوانه الدقيق ‏لتبليغه بذلك”.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي.

وذكر المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى في بيان، أنّ “محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي”.

وأوضح البيان أن “التحقيق الأصولي بخصوص التسريبات يجرى وفق القانون”.

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