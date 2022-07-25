طلباً رسمياً على طاولة رئاسة مجلس النواب لإستجواب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي

2022/07/25 | 18:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

تسلّمت رئاسة مجلس النواب ، طلباً رسمياً مرفقا بتواقيع 39 نائباً عن كتل مختلفة، لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بسبب عدم حضوره جلسة مناقشة الإعتداءات التركية على الأراضي العراقية، التي عقدها البرلمان، أمس الأول السبت.

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