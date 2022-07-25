العمل العراقية توضح أسباب لجوء أصحاب العمل بالقطاع الخاص للعمالة الأجنبية

2022/07/25 | 18:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الاثنين، أسباب لجوء أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى العمالة الأجنبية، فيما أعلنت وجود لجان تفتيش لمراقبة تنفيذ التعليمات والشروط بمشاريع القطاع الخاص.وقال مدير عام العمل والتدريب المهني …

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