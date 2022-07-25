الحفر العراقية: إنجاز عمليات الحفر في 92 بئراً نفطياً خلال بالعام الحالي

2022/07/25 | 18:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركة الحفر العراقية، عن إنجاز عمليات حفر واستصلاح 92 بئراً نفطياً، خلال العام الجاري. وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم ناصر في بيان للشركة نشر أمس الأحد إن "ملاكات الشركة أنجزت اليوم حفر بئرين نفطيين في حقلي مجنون والزبير، ليكون …

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