2022/07/25 | 18:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مصادر صحفية بريطانية، اليوم الاثنين، عن وفاة الفنان والممثل البريطاني، ديفيد وارنر، عن عمر يناهز الثمانين عاما بعد صراع طويل مع المرض.وذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية أن الفنان “توفي بعد صراع مع مرض السرطان، وأمضى أيامه الأخيرة في دار دنفيل هول التي تقدم الرعاية الطبية للممثلين والمشاهير والعديد من الشخصيات المرتبطة بالفن والمسرح”.

ونعت أسرة الفنان فقيدها بكلمات ذكرت الصحيفة بعضا منها : ” بقلب حزين نعلن نبأ وفاة الممثل ديفيد وارنر..



الفقيد فارق الحياة صباح الـ 24 من يوليو الجاري ..



بقلب حزين نعلن نبأ وفاة الممثل ديفيد وارنر بعد صراع مع مرض السرطان، وعلى مدى الأشهر الـ 18 الماضية تقبل مرضه بإحساس وكرامة مميزين”.

ولد ديفيد وارنر في مانشستر في 29 تموز 1941، وشارك خلال حياته الفنية بالعديد من الأفلام والأعمال التلفزيونية الشهيرة مثل فيلم “تايتانيك”، و The Omen، و The Lost World، “كوكب القردة”، و Time Bandits وغيرها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة احد نجوم فيلم “تايتانيك”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة احد نجوم فيلم “تايتانيك”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).