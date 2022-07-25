الاطار التنسيقي يُرشح السيد محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء

2022/07/25 | 18:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد الاطار التنسيقي اليوم الاثنين ٢٥-٧-٢٠٢٢ المصادف ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ اجتماعاً لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء ، وبأجواء ايجابية ، اتفق قادة الاطار التنسيقي وبالاجماع على ترشيح السيد محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

* السيرة الذاتية لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني:-

تولد محافظة ميسان 1970.

– بكالوريوس علوم زراعية.– إمين عام تيار الفراتين.تولى المناصب التالية:– قائمقمام مدينة العمارة 2004.– محافظ ميسان 2005.– وزير حقوق الانسان 2010.– رئيس الهيئة العليا للمسائلة والعدالة وكالة 2011.– وزير الزراعة وكالة 2013.– رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة 2014.– وزير الهجرة والمهجرين وكالة 2014.– وزير المالية وكالة 2014.– وزير العمل والشؤون الاجتماعية 2014.– وزير التجارة وكالة 2015.– وزير الصناعة وكالة 2016.

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