بالفيديو.. الجماهير تحرج بيكيه بـ”شاكيرا” في الكلاسيكو

واجه جيرارد بيكيه صيحات استهجان من قبل مشجعي الفريقين خلال مباراة برشلونة وريال مدريد، على ملعب “إليغانت” في ولاية نيفادا الأميركية، السبت.في مشهد استثنائي

وشهدت الـ”كلاسيكو” الودي بكرة القدم بين عملاقي “الليغا” ريال مدريد وبرشلونة والتي انتهت بفوز الأخير(1-0)، الأحد، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، مشهدا استثنائيا.

إذ سمع البعض يهتفون “شاكيرا ، شاكيرا”، في رسالة إلى بيكيه الذي انفصل عن نجمة الغناء الكولومبية بعد علاقة دامت سنوات طويلة وأنجبا فيها طفلين.

the whole stadium booing pique every single time he touches the ball.



Barcelona and Real Madrid fan coming together it’s beautiful😍🤣.



Never cheat on Shakira #ElClasico #BarcaMadrid #RealMadrid #Barcelona pic.twitter.com/U98TxPDWSS

— henok Cronin (@henokcronin) July 24, 2022

وبحسب ما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن بيكيه تلقى صافرات استهجان كثيرة من الجماهير في ملعب لاس فيغاس كلما لمس الكرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصافرات جاءت بسبب ميل الجماهير اللاتينية نحو المطربة الكولومبية شاكيرا، بعد انفصالها عن بيكيه مؤخرا.

Passando mal com o povo vaiando o Piqué e gritando Shakira pic.twitter.com/DG03K5JCZ5

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 24, 2022

وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، حاول زميل بيكيه، جوردي ألبا، التقليل من شأن الواقعة، مدعيا أن المدافع الكتالوني لم يتأثر بسلوك الجماهير التي استهدفته بصيحات الاستهجان”.

وقال جوردي ألبا: “لا أعرف ما هي تلك الصافرات”.

وتابع: “صحيح أننا سمعنا ذلك، لكنني لا أعتقد أنه قلق جدا بشأنها، نحن نعرفه (..) أعتقد أنه يكون متحمسا أكثر بكثير عندما يتم التصفير ضده أكثر مما يتم الإشادة به”.

وختم:” كان يتلقى صفيرا وصيحات استهجان لفترة طويلة ، لكنني لا أعتقد أنه لن يستطيع النوم بسبب ذلك الأمر”.

وحقق برشلونة الفوز في ثاني “كلاسيكو” ضد ريال مدريد على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الأول عام 2017، الذي انتهى لصالح “البلوغرانا” بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المصدر: “مواقع التواصل الإجتماعي”

