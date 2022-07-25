ريال مدريد يستقر على ضم مهاجم بديل لبنزيما

2022/07/25 | 18:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعاستقرت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، على ضم مهاجم بديل للنجم الفرنسي كريم بنزيما في الموسم الجديد 2022-2023.ذكرت إذاعة ” كادينا سير”الإسبانية، إن إدارة الريال بدأت في التحرك لضم مهاجم بارز ليكون بديل مثالي الفرنسي كريم بنزيما، وقادرا على تسجيل 12 هدفاً في الموسم.وأضافت، أنه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال، أوصى بضم مهاجم بديل لبنزيما، خاصة وأن البلجيكي هازارد لن يكون قادراً على تعويض النجم الفرنسي في مركز الهجوم.وأنهت الصحيفة، إنه لا يوجد اسم محدد على طاولة ريال مدريد حاليا، لبدء التفاوض على ضمه، لكن سيتم تكثيف البحث من أجل ضم لاعبا قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.





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