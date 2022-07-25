ايران تصدر 51 الف طن من البضائع والسلع عبر منفذ مهران في 5 أشهر

2022/07/25 | 19:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 64 طنا من البضائع أيضا تم استيرادها الى ايران.

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