بصمة موظف ..

2022/07/25 | 19:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

ان مغادرة سجلات تدوين الحضور والغياب

للموظفين نحو التكنلوجيا المتقدمة

(البصمة) أمر اختلفت الآراء في تقييم

جدواه، فقد يرى البعض ان الحكومة أزاحت

عن كاهل الموظف المسؤول عن هذه السجلات

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