يعالج العراقيين والعرب والاجانب مجاناً.. مركز الوارث الخيري في كربلاء يجرى (13) الف عملية غسيل كلى

2022/07/25 | 19:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى مركز الوارث الخيري لغسيل الكلى

احد مؤسسات هيئة الصحة والتعليم الطبي

التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، (13)

الف عملية غسيل كلى لمرضى عراقيين وعرب

واجانب مجانا منذ افتتحاه في العام

الماضي والى الآن

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