الداخلية تحدد المحافظات الأكثر انتشاراً للمخدرات

2022/07/25 | 19:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين،

عدد المتهمين بالمخدرات الملقى القبض

عليهم وكميات المخدرات المضبوطة خلال

النصف الأول من 2022، فيما حددت المحافظات

الأكثر انتشاراً للمواد المخدرة.

وقال مسؤول الاعلا

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