مركز دراسات يشيد باختيار السوداني لرئاسة الوزراء..”نصر للإطار”

2022/07/25 | 19:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..عد مدير مركز الاتحاد للدراسات محمود الهاشمي، الاثنين، وصول الإطار التنسيقي إلى آليات ديمقراطية ومهنية في اختيار محمد شياع السوداني بانه “نصر” لقادته، فيما أكد أن التنسيقي لن ينتهي عمله بترشيح السوداني؛ بل سيستمر في عملية اختيار الكابينة الحكومية ومراقبة أداء الحكومة القادمة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً […]

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