2022/07/25 | 19:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني هاجمت القوات الأوكرانية المدرسة رقم 8 في مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركوف، وفق ما ذكرته الخدمة الصحفية لإدارة منطقة خاركيف في قناتها على تيليغرام.وقالت الإدارة في بيان: “هاجم مسلحون أوكرانيون المدرسة رقم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الاوكرانية تدمر مدرسة بقصف على مدينة إيزيوم المركز الخبري الوطني.

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