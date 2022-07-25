مصدر يوضح حقيقة انفجار سيارة مفخخة في كركوك

2022/07/25 | 19:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أوضح مصدر أمني، اليوم السبت، حقيقة انفجار سيارة مفخخة في محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "لا صحة لانفجار عجلة مفخخة في محافظة كركوك، وإنما تم تفجير كدس من قبل المقر المسيطر لعمليات طوز خورماتو في منطقة ( زكلبانه ) قرب مطار حليوه".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بانفجار عبوة من مخلفات "داعش" في محافظة كركوك.

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