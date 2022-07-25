2022/07/25 | 19:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: W8c4iSSB5Lo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طفل مصاب بالثلاسيميا: "ما اقدر اشتغل عمري وصحتي ما تسمح ..منين اجيب فلوس اتعالج ! ") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طفل مصاب بالثلاسيميا: "ما اقدر اشتغل عمري وصحتي ما تسمح ..منين اجيب فلوس اتعالج ! ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).