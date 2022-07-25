سريلانكا تفرض قيودًا على واردات الوقود طوال الأشهر الـ12 المقبلة

2022/07/25 | 19:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن كانشانا ويجيسكيرا، وزير الطاقة والكهرباء السريلانكي، فرض قيودًا على واردات الوقود خلال الأشهر الـ12 القادمة؛ بسبب النقص الحاد في الصرف الأجنبي، يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الجديدة لإيجاد مخرج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

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