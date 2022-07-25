الصندوق السعودي للتنمية يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية العراقية

2022/07/25 | 19:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، اليوم الاثنين، بمقر الصندوق بالرياض، مذكرة تفاهم مع وزارة المالية العراقية.وأشار الحساب الرسمي للصندوق السعودي للتنمية على "تويتر"، إلى أن الاتفاقية تتضمن منحة المملكة لترميم الأجنحة …

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