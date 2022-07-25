2022/07/25 | 19:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يشاع في العادة أن القطط حيوانات ”مستقلة“، لكنها في الواقع تشعر بالحاجة والرغبة في الارتباط مع البشر الذين يحيطون بها.وإذا كنت تشارك حياتك مع قط واحد أو أكثر فربما تكون قد لاحظت بالفعل صِلاتها الخاصة بأفراد معيّنين من العائلة.وهنا يبرز التساؤل التالي: لماذا ترتبط القطط ببعض الأشخاص أكثر من ارتباطها بالآخرين؟ […]

ظهرت المقالة لماذا تفضل القطط أشخاصًا بعينهم دون آخرين؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا تفضل القطط أشخاصًا بعينهم دون آخرين؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا تفضل القطط أشخاصًا بعينهم دون آخرين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).