"الآن: حرق القنصليّة التركيّة بالبصرة".. حقيقة الانتقام العراقي بعد هجوم دهوك؟

2022/07/25 | 20:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع خروج تظاهرات في مدن عراقية عدّة، تنديداً بقصفٍ على منطقة في كردستان العراق قبل أيام، اتّهمت بغداد تركيا بالمسؤولية عنه، ظهرت على صفحات عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر حرق متظاهرين في مدينة البصرة الجنوبية مبنى القنصلية التركيّة.

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