شيرين تتقدم ببلاغين ضد والد حسام حبيب

2022/07/25 | 20:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، اليوم الإثنين، ببلاغين جديدين للنائب العام المصري، ضد حسين حبيب والد طليقها الفنان حسام حبيب، تتهمه فيه بالإساءة لسمعتها.وذكرت وسائل اعلام مصرية انه “جاء في البلاغ الأول الذي يحمل رقم 32516، وقدمه المحامي المصري ياسر قنطوش، الوكيل القانوني لشيرين عبد الوهاب، أن “المشكو في حقه والد المدعو حسام حبيب بعد تطليق ابنه للشاكية وبخصوص المشاكل التي تعرضت لها مؤخرا بالرد على تعليق منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خاص بحساب سيدة تدعى انتصار أحمد، والتي كتبت منشورًا موجه لحسين حبيب، قالت له حضرتك بتقول موضوع الفورسيزون وخلي الطابق مستور، وهي قالت إنه حصل مشكلة في الفورسيزون وكان عايز يطلقها وأنها دخلت الغرفة وحلقت شعرها وقالت إنه كان بيضربها ويسحلها على الأرض، فهل كل هذا الكلام افتراء؟”.

وأضاف البلاغ: “ثم قام المشكو في حقه بالرد على ذلك البوست بألفاظ وبالتلميح ما يسيء لشخص الشاكية، حيث قال: أولا هي مكانتش نزيلة في الفندق وكانت غايبة عن البيت، ولا ولادها ولا أهلها ولا جوزها يعرفوا هي فين ولما عرف مكانها ليه ضربها وسحلها من شعرها وبينزلها بقميص النوم، وبتقول كان يطلقني، يقولي أنت طالق مفسرتش ليه كل ده مع إنها بتتكلم عن إنسان بطبعه عاقل وهادي إيه اللي شافه يخليه يطلقها تكمل الحكاية وليه تقولنا إحنا مش هبل”.

واشارت الوسائل الى ان “البلاغ الثاني والذي يحمل رقم 35216، فقد اتهمت فيه شيرين عبدالوهاب، والد طليقها حسام حبيب، بتعمد سبها وقذفها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وذكر البلاغ: “أن حسين حبيب قال عنها إنها كذابة ومغرورة وجبارة وتنم على الناس وبتسب الدين، وهذه جرائم يعاقب عليها القانون ومن شأنها الإساءة إلى سمعة الشاكية وتحقيرها لدى ذويها”.

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