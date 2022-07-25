2022/07/25 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الإثنين، أسباب فشل عمل الجمعيات الفلاحية.

وقال رئيس اللجنة ثائر الجبوري في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "النظرة العامة عن الجمعيات الفلاحية والنقابات هي انها حزبية منذ النظام السابق".

وأكد أن "هذه النظرة لازالت عالقة في اذهان الكثيرين حيث ساهمت هذه النظرة بعدم السماح للجمعيات باداء واجبها".

وأضاف أن "الزراعة في العراق اطلق عليها رصاصة الرحمة"، مشيرًا الى "وجود مؤامرات خارجية لإنهاء الزراعة وجعل العراق بلد مستهلك وغير منتج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية تحدد أسباب فشل الجمعيات الفلاحية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية تحدد أسباب فشل الجمعيات الفلاحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).