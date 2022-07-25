وزير الصدر يعلق بصورة على ترشيح السوداني:

2022/07/25 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق وزير الصدر صالح محمد العراقي، الاثنين، بمنشور ساخر على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

وذكر صالح في تغريدته الساخرة تابعتها (بغداد اليوم) "تحت عنوان سوداني يصافح ظله"، في اشارة لرفضه الترشيح.

وكان الاطار التنسيقي، قد اعلن ، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماعه الخاص بترشيح الأسماء لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الاطار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الاطار التنسيقي عقد اجتماعاً لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، وباجواء ايجابية اتفق قادة الاطار التنسيقي وبالاجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء".

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