بعد ترشيح السوداني.. الاطار الشيعي يوجه رسالة إلى القوى الكردية

2022/07/25 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الاثنين، رسالة الى القوى السياسية الكردية.

وقال القيادي في الاطار فاضل موات، لـ(بغداد اليوم) انه "بعد حسم الاطار التنسيقي الشيعي امر مرشحه لرئاسة الوزراء، اصبح من الضرورة حسم القوى الكردية امر مرشحهم لرئاسة الجمهورية في القريب العاجل".

وشدد موات ان "القوى السياسية الكردية مطالبة بشكل سريع الوصول الى تفاهمات فيما بينها لحسم خلاف اختيار مرشح رئاسة الجمهورية وبخلاف ذلك سوف يطلب الاطار التنسيقي الشيعي من رئاسة البرلمان عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حتى دون اتفاق الكرد، ويبقى حسم الملف بيد النواب".

وكان الاطار التنسيقي، قد اعلن ، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماعه الخاص بترشيح الأسماء لتشكيل الحكومة المقبلة.



وقال الاطار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الاطار التنسيقي عقد اجتماعاً لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، وباجواء ايجابية اتفق قادة الاطار التنسيقي وبالاجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء"

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