الجفاف يكشف عن حديقة تاريخية بزخارف مبهرة من القرن السابع عشر.. أين تقع؟

2022/07/25 | 20:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت موجة الحرارة الأخيرة عن بقايا حديقة من القرن السابع عشر في عقار تاريخي، بحسب ما قالت إدارة الوصاية على منزل تشاتسوورث.

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