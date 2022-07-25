مصدر مقرّب من “الحنانة”: الموقف إزاء السوداني يبقى رهناً بالسيد الصدر حصراً

2022/07/25 | 20:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

كشف مصدر مقرّب من “الحنانة” مقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محافظة النجف، عدم إخطارها من قبل الإطار التنسيقي بشأن مرشحها لرئاسة الحكومة الذي أعلن عنه اليوم محمد شياع السوداني.

وقال المصدر لوكالة خبر برس (واخ) إن “الإطار لم يرسل طلباً للحنانة لمعرفة موقف زعيم التيار مقتدى الصدر من مرشح رئاسة الحكومة القادم الذي تم اختياره، اليوم الاثنين، كما أن الموقف إزاء السوداني يبقى رهناً بالصدر حصراً، سواء كان بالتأييد أو الاعتراض”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الإطار التنسيقي، وبشكل رسمي اختيار السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء، موضحاً أن اختياره جاء خلال اجتماع و”بأجواء إيجابية”.

والسوداني من قيادات حزب الدعوة الإسلامية، أدار وزارات عدّة في الحكومات المتعاقبة، وتم ترشيحه من نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.

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