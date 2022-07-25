الزوبعي يزف بشرى لأهالي قضاء ابي غريب بشأن الماء الصالح للشرب

2022/07/25 | 20:01 - المصدر: وكالة خبر

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أكد القيادي في تحالف العزم، النائب طلال الزوبعي، اليوم الاثنين، ان الماء الصالح للشرب ستكون مؤمنة بشكل كامل لقضاء ابي غريب.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أمين العاصمة بغداد .

وناقش الزوبعي مع أمين العاصمة بغداد عدة قضايا تخص الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ابرزها المياه الصالحة للشرب، حيث حصلت موافقة الامين على الحفاظ على حصة قضاء ابي غريب الواردة من مشروع ماء الكرخ المركزي مع التأكيد على زيادتها لتتماشى مع النمو السكاني الذي يشهده القضاء”.

كما تابع القيادي في تحالف العزم، مع الامين الاعمال الخدمية في حي الجامعة والغزالية وعلى ضوء الموافقات المتحصلة في وقت سابق باشرت اعمال تبليط لشوارع محلة 657 في الغزالية ومحلة 620 و 650 في حي الجامعة.

من جانبه اثنى أمين العاصمة بغداد على جهود النائب طلال الزوبعي لمتابعة سير الاعمال الخدمية ودعمه الامانة من اجل توفير افضل الخدمات لسكان العاصمة بغداد.

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