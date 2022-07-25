المدير الرياضي لأرسنال: رافيينا كان يريد فقط اللعب بقميص البارسا

2022/07/25 | 20:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

كشف إدو المدير الرياضي لآرسنال الإنجليزي، أن البرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد السابق، والمنضم مؤخراً لصفوف برشلونة، كان يريد فقط اللعب بقميص البلوجرانا.

وقال إدو، خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس” العالمية “ديكو وكيل رافينيا دائما ما أخبرني بأن اللاعب يريد برشلونة”.

وأضاف أنه “لا يمكن على الإطلاق التوقيع مع لاعب لا يرتاح معه المدير الفني أرتيتا، وهي ليست صفقات أرتيتا أو إدو، إنها صفقات آرسنال”.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن برشلونة اتفق مع ليدز على ضم رافينيا مقابل 58 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.

وترك البرازيلي بصمة جيدة لجماهير البارسا، بهدف ثمين ورائع حسم الكلاسيكو الودي مع ريال مدريد في لاس فيجاس، لمصلحة الفريق الكتالوني (1- صفر).

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