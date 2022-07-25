قصف صاروخي يستهدف محيط حقل نفطي في جمجمال

2022/07/25 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتعرض محيط حقل نفطي لقصف صاروخي في جمجمال بمحافظة السليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محيط حقل كورمور في جمجمال تعرض مساء اليوم للاستهداف بصاروخين".

ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.

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