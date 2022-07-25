2022/07/25 | 20:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن الإطار التنسيقي، ابرز تحالف شيعي في البرلمان العراقي، الاثنين ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة...

ظهرت المقالة الاطار يتقدّم بالسوداني إلى رئاسة الحكومة ووزير الصدر يستعجل “الاستياء” أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار يتقدّم بالسوداني إلى رئاسة الحكومة ووزير الصدر يستعجل “الاستياء”) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار يتقدّم بالسوداني إلى رئاسة الحكومة ووزير الصدر يستعجل “الاستياء”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).