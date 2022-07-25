خاف برنت يحقق مكاسب طفيفة

2022/07/25 | 21:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حقق حقق خام برنت مكاسب طفيفة، اليوم الاثنين، وتراوح سعره بين 102.06 دولارا و 105.69 دولارا.وسعره الآن عند 105.32 دولارا للبرميل.ووصل سعر برميل خام برنت إلى أعلى مستوى له عند […]

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