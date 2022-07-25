الزوراء يؤمن عقد سعد عبد الأمير لموسم آخر

2022/07/25 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي الزوراء، تجديد تعاقده مع اللاعب سعد عبد الأمير لتمثيل الفريق الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “سعد عبد الأمير جدد الولاء للزوراء لموسم آخر”.ويبلغ عبد الأمير 30 عاماً وسبق له أن لعب للقادسية والاهلي والشباب في السعودية والشرطة وأربيل والكرخ في العراق.وانتقل عبد الأمير […]

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