2022/07/25 | 21:20 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أطالب الكاظمي يعدمني لو يسويلي راتب" منتسبو حشد الدفاع بلا رعاية") نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Hb1CSNlCLD8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أطالب الكاظمي يعدمني لو يسويلي راتب" منتسبو حشد الدفاع بلا رعاية") نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أطالب الكاظمي يعدمني لو يسويلي راتب" منتسبو حشد الدفاع بلا رعاية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).