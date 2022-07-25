2022/07/25 | 21:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واعحسم الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، الجدل بشأن مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية، فيما أشار إلى أنه لم يحدد حتى الآن موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وقال عضو الاتحاد كاروان أنور في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لحد الان لم يحدد مرشح لرئاسة الجمهورية"، مبينا أن "الاتحاد الكردستاني مصر على قراره بشأن ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية".وأضاف، أن "التسريبات التي تشير الى الاتفاق على مرشح تسوية عارية عن الصحة"، مشيرا الى أنه "لا يوجد اي مرشح تسوية بين الحزبين حتى الان".وتابع أن "وفد الاتحاد الكردستاني برئاسة بافل طالباني زار بغداد الاسبوع الماضي والتقى بزعماء الكتل وتم الاتفاق على مرشح الاتحاد"، موضحا أن "حسم مرشحنا لرئاسة الجمهورية محسوم سياسيا وحزبيا بالاتفاق مع الكتل السياسية".وأكد أن "امام الحزب الديمقراطي طريقين اما الدخول بمرشحين او قبوله بمرشح الاتحاد الوطني"، لافتا الى أنه "لم يحدد حتى الان موعد عقد جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني: لا يوجد أي مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية حتى الآن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني: لا يوجد أي مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية حتى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).