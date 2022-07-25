2022/07/25 | 21:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صحفي بسم الله الرحمن الرحيم يرحب ائتلاف دولة القانون باختيار قوى الاطار التنسيقي السيد محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة المقبلة.ويعتبر الائتلاف أن الاجماع على اختيار المرشح لتشكيل الحكومة يعطي دليلا على تماسك الاطار وقياداته والتزامهم بالعهود التي قطعوها امام الشعب العراقي.ويشيد ائتلاف دولة القانون بالنجاحات حقّقها قادة الاطار التنسيقي في مواجهة التحديات […]

ظهرت المقالة دولة القانون: الاطار نجح في تجاوز المرحلة الاولى من عملية تشكيل الحكومة الجديدة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: الاطار نجح في تجاوز المرحلة الاولى من عملية تشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: الاطار نجح في تجاوز المرحلة الاولى من عملية تشكيل الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).