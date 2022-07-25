الاتحاد الوطني ينفي الاتفاق على مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية

2022/07/25 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

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نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، اليوم الاثنين، الاتفاق على مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال يزيدي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "مرشح الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية مايزال هو برهم صالح، ونحن نتمسك به وندعمه بشكل كبير".

وأضاف أن "الحوارات مع الحزب الديمقراطي تجري على قدم وساق، ولكن حتى الآن لايوجد أي تطور بها، ونتطلع خلال اليومين المقبلين لحسم المرشح، أو تكرار تجربة 2018".

هذا وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن وجود اتفاق كردي لترشيح السياسي عبد اللطيف رشيد كمرشح تسوية بين الحزبين.

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