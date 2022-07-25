وزير الدفاع: فرضية الحرب مع تركيا قائمة لكننا ننتظر الحلول الدبلوماسية

2022/07/25 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الاثنين، قدرة القوات العراقية على ردع اي عدوان خارجي وحماية الاراضي، مبينا ان القوات العراقية خاضت حروبا لم تتمكن جيوش عظمى من خوضها.وقال عناد في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "الجيش العراقي قادر على التصدي للقوات التركية وإرغامها على انهاء الاعتداء ضد الاراضي العراقية الا اننا بانتظار ما تنتج عنه الحلول السياسية والدبلوماسية كون الحروب لن تجلب الا الخراب والدماء للشعب".واضاف ان "العراق سيخوض اول معركة ضد تركيا في مجلس الامن يوم الغد ونحن بانتظار ما ستحققه الدبلوماسية العراقية".واوضح ان "الوضع على الحدود التركية العراقية خطير جدا وسيتم العمل على دفع بتعزيزات من قوات حرس الحدود الاتحادية وتسليحها لردع وجود عناصر حزب العمال الكردستاني ومن ثم انهاء الوجود التركي من العراق"، مبينا ان "حديثي بشأن عدم قدرة القوات المسلحة تم تحريفه حيث اكدت بان القوات المسلحة خرجت من حروب متتالية ولا يمكن زجها بحروب جديد لمجرد الحماس".

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