الاتحاد الكردستاني يرحب بـ

2022/07/25 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد رحب المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، بترشيح الاطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وقال المكتب السياسي في بيان، تلقته (بغداد اليوم): "نرحب وبحرارة بترشيح محمد شياع السوداني من قبل الاطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء، ونأمل ان تسرع هذه الخطوة في عملية استكمال الاجراءات الدستورية والقانونية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وأضاف ان "الاتحاد الوطني الكردستاني، وبعد اعرابنا عن شكرنا، نجدد التنسيق والاستمرار بالعلاقات الوطنية، ونصر على انجاح برنامج الاصلاح وتوحيد الجهود من اجل تشكيل حكومة خدماتية بشكل أكثر تكون مبعثا للاستقرار وتمتين اسس الدولة في تقديم خدمات أكر للمواطنين".

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