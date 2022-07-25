في مبادرة عطاء اهل الكساء في يومها الاول مؤسسة الوائلي الطبية تستقبل (3338) مراجعا وتجري مئة عملية جراحية

2022/07/25 | 21:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت مؤسسة الوائلي الطبية

والتعليمية بمستشفياتها (3338) مراجعا في

اليوم الاول من مبادرة عطاء اهل الكساء

المجانية لعلاج المرضى التي اطلقتها

العتبة الحسينية المقدسة تيمنا بيوم

المباهلة المبارك وحادثة

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