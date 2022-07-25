ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل أكثر من 105 دولارات للبرميل

2022/07/25 | 21:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، عصر الاثنين، إلى 105.26 دولار للبرميل الواحد.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت الى أكثر من دولارين لسجل 105.26 دولار للبرميل الواحد.

وكانت العقود الآجلة للنفط متقلبة في الأسابيع الأخيرة حيث حاول التجار التوفيق بين احتمالات زيادة أسعار الفائدة، والتي يمكن أن تحد من النشاط الاقتصادي وبالتالي تقلل من نمو الطلب على الوقود، مقابل نقص المعروض من الاضطرابات في تداول البراميل الروسية بسبب العقوبات الغربية.

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