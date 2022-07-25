العقود الآجلة لخام برنت ترتفع أكثر من دولارين

2022/07/25 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق حقق خام برنت مكاسب طفيفة، اليوم الاثنين، وتراوح سعره بين 102.06 دولارا و 105.69 دولارا.



وسعره الآن عند 105.32 دولارا للبرميل.

ووصل سعر برميل خام برنت إلى أعلى مستوى له عند 129.12 دولارا منذ حوالي 4 أشه ، لكنه فقد 19.5٪ من سعره منذ ذلك الحين.

وفي وقت سابق اليوم، انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.74% إلى 93.97 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

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